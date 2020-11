PARIS, 3 mai 2005 (AFP) - Le groupe français Bouygues a réalisé au premier trimestre 2005 un chiffre d'affaires en hausse de 3% à 4,849 milliards d'euros contre 4,623 milliards d'euros en normes IFRS pour la même période l'année dernière, a annoncé le groupe mardi dans un communiqué.

Le groupe avait publié au premier trimestre 2004, en normes françaises, un chiffre d'affaires de 4,893 milliards d'euros. A données comparables et en normes IFRS, le chiffre d'affaires du premier trimestre 2005 s'inscrit en hausse de 5%.

Ce chiffre d'affaires comprend la facturation des appels de mobile à mobile entre opérateurs depuis le 1er janvier 2005, ce qui représente 157 millions d'euros ainsi que la déconsolidation des activités de Saur, ce qui représente 284 millions d'euros, a précisé le groupe. La filiale de téléphonie mobile du groupe contribue pour 1,071 milliard au chiffre d'affaires total du groupe (+23%), avec une activité commerciale soutenue. Le service i-mode compte à la fin mars 1.200.000 clients.

Les activités de la Saur, dont une petite partie a été conservée par Bouygues et qui sont maintenant comptabilisées dans la catégorie Holding et Divers, représentent 76 millions d'euros au premier trimestre. La contribution de Bouygues Construction est en hausse de 8% à 1,288 milliard d'euros, contre 1,196 md EUR un an plus tôt, et bénéficie du démarrage de chantiers en Asie. Bouygues Immobilier a contribué pour 333 millions d'euros, contre 265 millions d'euros, toujours calculées en normes IFRS, au chiffre d'affaires du groupe, ce qui représente une hausse de 26%. Mais, a prévenu le groupe, les performances des filiales construction et immobilier ne sont cependant pas représentatives des perspectives pour l'ensemble de l'année.

La filiale routes Colas contribue de son côté pour 1,367 md EUR, contre 1,297 md EUR (+6%). Enfin, TF1, qui a déjà publié son chiffre d'affaires, contribue de façon stable au chiffre d'affaires de l'ensemble du groupe, à hauteur de 708 millions d'euros.