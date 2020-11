PARIS, 23 sept 2004 (AFP) - ETDE, filiale électricité et maintenance de

Bouygues Construction (groupe Bouygues) a remporté un contrat d'un montant

total de 35,5 millions d'euros sur 8 ans pour la gestion de l'éclairage public

de la ville de Lille et des communes associées de Hellemmes et Lomme selon un

communiqué paru jeudi.

"Ce contrat englobe la gestion d'énergie, l'exploitation et la maintenance, ainsi que l'entretien et la modernisation de l'éclairage public, soit près de 22.000 points lumineux", a précisé la société.

