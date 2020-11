PARIS, 24 jan 2005 (AFP) - Bouygyes Construction a remporté un contrat pour la réalisation de deux tours résidentielles à Singapour pour un montant de 140 millions d'euros, a-t-il indiqué lundi dans un communiqué.

L'opération, dont les travaux ont déjà commencé et s'achèveront au premier trimestre 2008, comprend la construction de deux tours de 71 et 63 étages situées en bord de mer et baptisées "The Sail@Marina Bay".

"Culminant respectivement à 245 et 215 mètres, ces tours deviendront les plus hautes tours résidentielles du pays, se classant au dixième rang mondial", a précisé Bouygues. Situées à la verticale de la ligne de métro, elles seront construites sur des terrains gagnés par la mer, nécessitant la mise en place de fondations spéciales atteignant 80 mètres de profondeur. Outre 1.111 logements de luxe, ces deux tours à l'architecture en forme de voile abriteront trois piscines, deux courts de tennis et un parking, a encore précisé le constructeur français.

Redacteur