PARIS, 15 nov 2004 (AFP) - Bouygues est entré en négociations exclusives

avec le fonds d'investissement européen PAI Partners pour vendre sa filiale

Saur (eau, énergie, propreté) pour un peu plus d'un milliard d'euros, a-t-il

fait savoir lundi.

En juillet, Bouygues avait annoncé qu'il lançait une consultation pour céder tout ou partie de sa filiale. Une quinzaine de candidats s'étaient manifestés, réduit ensuite à une demi-douzaine et enfin aux deux fonds PAI Partners et Eurazeo, selon une source proche du dossier. Bouygues "a consenti à PAI Partners une exclusivité de négociation en vue de la cession de sa filiale Saur", a annoncé lundi le groupe dans un communiqué. La durée de cette période de négociations est confidentielle, a précisé une porte-parole du groupe de BTP et de communication.

Bouygues a l'intention de conserver les activités Afrique (500 millions de chiffre d'affaires en 2003 dont 350 M EUR en Côte d'Ivoire) et Italie (30 M EUR de c.a.) de la Saur qu'elle va rattacher à Bouygues SA, a expliqué lundi la porte-parole du groupe. L'offre de PAI Partners, un fonds d'investissement européen qui a racheté en avril le groupe Vivarte (ex-groupe André), valorise les actions Saur (hors activités en Afrique et en Italie) à 1,037 milliard d'euros. De source proche du dossier, les chiffres avancés jusqu'à présent étaient de l'ordre de 850 millions d'euros.

"Les analystes s'attendaient à une fourchette comprise entre 900 et 1,1 milliard d'euros, avec les activités en Afrique et Italie, soit 700 à 900 millions d'euros hors ces activités", a indiqué un analyste pour une maison de courtage française.

"Ce n'est pas la maximalisation du prix de vente qui m'intéresse, ce qui m'intéresse c'est que nous le fassions dans des conditions optimum de qualité, pour la Saur, pour les acheteurs", avait expliqué le PDG Martin Bouygues début septembre. En outre, le groupe a précisé qu'il avait "l'intention de participer à hauteur de 15% aux côtés de PAI Partners et du management (actuel de Saur, ndlr) dans la société qui achètera 100% de Saur". Les comités d'entreprise de Saur et de Bouygues sont convoqués mercredi, a précise le groupe dans son communiqué.

PAI Partners est un des grands fonds d'investissement européen, avec un portefeuille de participations de plus de 5 milliards d'euros. Financé par des banques ou des fonds de pension, il contrôle une quinzaine de grandes entreprises de biens de consommation ou manufacturés. Ces dernières années, la Saur a pâti de son implantation à l'international, l'année dernière en Argentine puis en Côte d'Ivoire. Avec l'effet de change, elle a accusé une perte de 17 millions d'euros en 2003, pour un chiffre d'affaires de 2,45 milliards d'euros.

Sur le premier semestre 2004, Saur a contribué positivement de 9 millions d'euros au bénéfice total du groupe (249 M EUR), et depuis le début 2004 Saur a réalisé un chiffre d'affaires de 1,8 md EUR, en recul de 2% par rapport à la même période l'année dernière. Hors cession de South East Water, intervenue en septembre 2003, le c.a de Saur progresse de 4% sur les neuf premiers mois. Le titre du groupe Bouygues montait lundi matin à la Bourse de Paris. A 11H15 GMT, il progressait de 0,94% à 33,41 euros.