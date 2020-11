PARIS, 2 mars 2005 (AFP) - Le titre Bouygues reculait mercredi, la bonne surprise d'une hausse du dividende étant effacée par une déception dans les télécoms, où certains analystes ont sous-estimé l'impact de la panne du 17 novembre et le durcissement de la concurrence au quatrième trimestre.

A 15H33 (14H33 GMT), le titre perdait 2,75% à 31,88 euros, soit la plus forte baisse d'un CAC 40 en repli de 0,36% à 4.040,37 points. Plusieurs analystes "avaient omis le coût de la panne" qui a touché Bouygues Telecom et son impact sur la rentabilité du groupe, a expliqué à l'AFP l'analyste de Global Equities, Laurent Balcon.

La panne qui avait affecté le réseau de téléphonie mobile de Bouygues Telecom le 17 novembre 2004 a eu un impact de 20 millions d'euros sur l'excédent brut d'exploitation 2004, a indiqué mercredi le PDG du groupe Martin Bouygues.

D'autres analystes pointent également un durcissement de la concurrence en France dans le mobile, les rivaux ne restant pas immobiles face à la montée de Bouygues lors des trimestres précédents, une tendance à sacrifier les marges qui était déjà présente dans les résultats du concurrent Orange, selon plusieurs d'entre eux.

"Bouygues Telecom a profité d'un climat concurrentiel sain en France", même si "sa marge se tasse légèrement au quatrième trimestre 2004 (28,4%, au lieu de 28,10% attendu)", analyse Charles-Henri de Mortemart, de Dexia Securities.

La marge des télécoms avait au contraire "progressé à chaque trimestre précédent (+350 points de base au premier trimestre, +400 points de base au deuxième et 60 points de base au troisième", grâce aux économies d'échelle permises par la croissance du chiffre d'affaires, rappelle l'analyste.

Bouygues a dégagé en 2004 un bénéfice net en hausse de 49% à 670 millions d'euros, hors plus-value de cession de Saur, proche des attentes, et prévoit de réaliser en 2005 un chiffre d'affaires en hausse de 7% à 22,7 mds EUR.

"La seule bonne surprise est la hausse du dividende", estime Société Générale, dans une note rédigée avant l'ouverture, où la banque espérait une "réaction positive du marché" à cette "grande surprise".

Bouygues proposera un dividende 2004 de 0,75 euro par action au titre de 2004, 20% de plus qu'attendu par le consensus, selon Société Générale. Hors facturation entre opérateurs mobiles, le groupe table sur une progression du chiffre d'affaires de 4% en 2005. Avec la plus value de cession de Saur, Bouygues a dégagé en 2004 un bénéfice net de 858 millions d'euros.) "Cette bonne performance est due à la progression des activités de Bouygues Construction et Bouygues Immobilier", a commenté Fideuram Wargny. Les deux autres activités, Colas et TF1, avaient déjà publié leurs résultats.