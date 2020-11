PARIS, 12 sept 2005 (AFP) - Le ministre de l'Economie et des Finances, Thierry Breton, a annoncé l'adoption prochaine de nouvelles mesures pour favoriser la mobilité des chômeurs, notamment un crédit d'impôt de 1.500 euros et des allègements de l'impôt immobilier, dans un entretien lundi à Aujourd'hui en France/Le Parisien.

Le première mesure, explique le ministre, vise à aider les chômeurs et les titulaires de minima sociaux qui déménageront à couvrir les frais de réinstallation. "Ceux qui sont imposables bénéficieront d'un crédit d'impôt de 1.500 euros et les non imposables d'un chèque de 1.500 euros", a déclaré le ministre.

Le second dispositif, a ajouté M. Breton, concerne les propriétaires de leur logement qui déménagent pour cause d'emploi: "on va mettre sur pied un dispositif permettant d'alléger les impôts dus sur les revenus locatifs".

La loi instituant ces mesures prévoit une distance minimale de 150 à 200 km entre l'ancienne et la nouvelle habitation. Il faudra en outre débuter la nouvelle activité entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2007, et l'occuper obligatoirement pendant six mois au moins.

Selon Thierry Breton, "ces deux dispositifs vont permettre de renforcer la mobilité dans notre pays". Elles pourront en outre, a-t-il ajouté, "être combinées avec les mesures déjà annoncées par le Premier ministre, dont la prime de 1.000 euros pour les titulaires de minima sociaux".