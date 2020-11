PARIS, 13 juil 2004 (AFP) - Les cinq syndicats du secteur des bâtiments

et travaux publics (BTP) ont signé mardi avec les quatre organisations d'employeurs un accord sur la formation professionnelle, qui concerne plus

de 1.200.000 salariés, a annoncé la Fédération française du bâtiment (FFB) dans un communiqué.



Les cinq syndicats et les quatre organisations patronales (FFB, Capeb, FNSCOP et FNTP) ont signé "un ensemble de quatre accords relatifs à la formation professionnelle initiale, à l'apprentissage et à la formation tout au long de la vie", a expliqué la FFB.

Le premier accord "définit les priorités et les rémunérations minima données au contrat de professionnalisation et l'utilisation du droit individuel à la formation (DIF) pour favoriser la promotion et la fidélisation des salariés du secteur", selon la FFB.

Le deuxième concerne la formation du "maître d'apprentissage" afin d'"améliorer la réussite du contrat d'apprentissage". Le troisième définit les "rôles des partenaires sociaux en matière d'emploi", et le dernier porte sur la "politique de qualité de la formation professionnelle initiale", a ajouté la FFB.

L'accord concerne les 1.252.875 salariés de la branche, selon des chiffres de la Capeb.