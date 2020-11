MUNICH (Allemagne), 7 mars 2005 (AFP) - La holding autrichienne de bâtiment et travaux publics (BTP) Strabag veut fusionner avec le numéro cinq allemand du secteur, Zueblin, a annoncé son patron, Hans Peter Haselsteiner, au quotidien allemand Sueddeutsche Zeitung à paraître mardi.

Il souhaite réunir la filiale allemande de Strabag à Cologne (ouest), numéro trois du BTP en Allemagne, et la SA Eduard Zueblin à Stuttgart (sud-ouest) en une seule société, Zueblin-Strabag, forte de quelque 20.000 salariés, a précisé le patron de Strabag.

La nouvelle entité accueillerait aussi une partie du groupe allemand Walter Bau, a ajouté M. Haselsteinter.

Strabag a partiellement racheté Walter Bau, ex-numéro quatre du BTP en Allemagne, qui a déposé le bilan début février.

Le groupe autrichien mène des négociations avec la Bayerische Landesbank et la famille d'industriels souabes Lenz, qui détiennent plus de 90% de Zueblin, a ajouté le patron de Strabag. Dans l'hypothèse d'un échec d'une fusion, Strabag tentera au moins d'entrer dans le capital de Zueblin, a affirmé M. Haselsteiner. Dans dix ans au plus tard, a-t-il prédit, l'Europe n'aura plus de groupe de BTP d'une seule nationalité.