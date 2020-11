PARIS, 4 mars 2005 (AFP) - La CGT-Construction a "exigé" vendredi "le maintien à 100%" de la rémunération des salariés "confrontés au chômage" en raison des intempéries de ces dernières semaines, en soulignant que "75.000 entreprises sont aujourd'hui fermées" pour ces raisons.

"Les salariés de la construction qui ont des salaires parmi les plus bas du secteur, des conditions de travail parmi les plus mauvaises doivent de plus payer leur tribut au +chômage intempéries+" indique la CGT dans un communiqué.

Selon la fédération, "dans la pratique, la décision de l'employeur de stopper le travail est prise avant tout en fonction des difficultés rencontrées dans l'utilisation des matériaux (et) l'indemnité est égale aux trois quarts du salaire horaire."

La CGT a souligné que "les salariés sont pénalisés financièrement" et elle exige que les entreprises "maintiennent à 100 % (leur) rémunération", tout comme celle des "intérimaires qui se voient souvent mettre en fin de contrat" en période d'intempéries.