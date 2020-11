PARIS, 15 déc 2004 (AFP) - Le projet de budget de l'Ile-de-France pour 2005

(3,2 mds d'euros) donne la priorité à l'emploi, au logement et aux transports,

malgré un contexte économique difficile, a indiqué mercredi Marie-Pierre de La

Gontrie (PS), vice-présidente chargée des Finances.

Croissance en berne et faible consommation des ménages grèvent en effet les ressources de la Région dont le budget, deuxième plus important des collectivités locales après celui de Paris, est assis sur la dotation de l'Etat et les rentrées fiscales, a souligné Mme de la Gontrie, lors d'une conférence de presse.

Victorieuse aux élections régionales de mars 2004, l'équipe menée par le président du Conseil régional Jean-Paul Huchon (PS) peut "pour la première fois mettre nettement en place ses priorités politiques", a-t-elle dit. Selon la vice-président régionale, le retard pris par l'Etat sur ses engagements dans le contrat de plan Etat-Région (2000-2008), et les incertitudes sur les conditions du transfert du Syndicat des transports d'IDF (Stif) de l'Etat à la Région, au 1er juillet 2005, pèsent également sur les orientations budgétaires.

Après un premier débat jeudi en assemblée, le projet sera soumis au vote fin janvier.