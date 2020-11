PARIS, 22 sept 2004 (AFP) - Charles de Courson, porte-parole du groupe UDF

à l'Assemblée sur le budget, a annoncé mercredi que son groupe posait "trois

conditions" à son vote du projet de loi de finances pour 2005.

Ces trois points portent sur le prêt à taux zéro (PTZ) pour l'accession à la propriété immobilière, les emplois familiaux et les pensions de réversion. "Un certain nombre de mesures sont socialement déséquilibrées", a déclaré à la presse M. de Courson, à la sortie de la commission des Finances où le ministre de l'Economie, Nicolas Sarkozy, venait de présenter le projet de budget. "Autant le groupe UDF appuie les mesures fiscales en matière de droits de succession, autant il lui apparaît qu'un certain nombre de dispositions ne sont pas adaptées", a-t-il ajouté.

"La suppression du PTZ est une erreur, la revalorisation du plafond de la réduction d'impôt sur les emplois familiaux est tout à fait excessive, et le récent décret réformant les pensions de réversion est inacceptable", a précisé le député de la Marne, ajoutant que "le groupe UDF conditionnera son vote" à une suppression ou une modification de ces mesures.

La question des pensions de réversion ne doit être abordée que dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, mais M. de Courson a fait observer que ce texte doit être adopté avant le vote sur l'ensemble du budget. Le député a également jugé que "la réduction des déficits publics est insuffisante" (13 Mds EUR), ajoutant qu'elle est "obtenue par des moyens artificiels, la soulte d'EDF (7 Mds EUR) n'étant pas reconductible".