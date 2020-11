PARIS, 14 juin 2005 (AFP) - Le commissaire européen aux Transports Jacques Barrot, inquiet de probables coupes dans le budget de l'Union européenne en cas d'échec du Conseil européen des 16 et 17 juin, "demande de ne pas sacrifier les transports", dans un entretien à paraître mercredi dans le Parisien.

"La réalisation d'un réseau transeuropéen permettra (...) à l'Union de disposer d'un levier économique efficace de nature à soutenir la croissance tout en offrant des résultats visibles, concrets et lisibles, pour les citoyens européens", plaide le commissaire.

"Tout en acheminant personnes et marchandises plus vite et moins cher entre les différents Etats-membres, ce réseau permettra d'apporter un surcroît de croissance de l'ordre de 0,2 à 0,3% du produit intérieur brut, ce qui correspond à un potentiel d'un million d'emplois créés", estime-t-il.

Plus de la moitié des 20,3 milliards d'euros nécessaires pour tenir a minima les programmes transeuropéens approuvés par le Parlement et le Conseil européens concernent des projets transfrontaliers comme les tunnels ferroviaires Lyon-Turin (France-Italie) et du Brenner (Autriche-Italie), le pont de Kehl du TGV Est (France-Allemagne), les TGV Perpignan-Figuéras et Dax-Vitoria (France-Espagne) ou le canal Seine-Escaut (France-Belgique), rappelle M. Barrot.