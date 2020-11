MONTPELLIER, 23 sept 2004 (AFP) - Michel Delebarre, président de l'Union

sociale de l'habitat (USH) et député-maire PS de Dunkerque, s'est dit

"sceptique" jeudi sur le plan de relance des logements sociaux, au vu du

budget logement pour 2005 présenté la veille.

"Le scepticisme est largement partagé", a déclaré M. Delebarre à Montpellier, lors de la dernière journée du congrès de l'USH, qui fédère l'ensemble des organismes HLM. Mais "quel que soit le gouvernement, je ne crois pas qu'il ne faille pas engager le combat dans le logement social", a-t-il ajouté. "Le budget est bien maigre et nous ne pourrons pas obtenir les résultats auxquels nous nous engageons, je le regrette", a estimé Jean-Yves Mano, adjoint PS au logement du maire de Paris.

Jeudi matin, les débats ont notamment porté sur l'accord qui doit être passé entre l'Etat et l'USH sur le plan de relance de construction de logements sociaux - 500.000 en cinq ans - contenu dans le projet de loi de cohésion sociale de Jean-Louis Borloo. Les avis sont partagés sur la nécessité ou non de signer rapidement cet accord. Les dirigeants du mouvement HLM ont décidé, au terme d'une réunion mercredi soir, d'attendre "la première lecture de la loi de cohésion sociale à l'Assemblée nationale et au Sénat", a déclaré Paul-Louis Marty, délégué général de l'USH. "Une position de sagesse", selon M. Delebarre. "Si d'aventure, en deuxième lecture, un amendement scélérat venait mettre à bas les objectifs, nous serions les premiers à dénoncer la signature", a-t-il ajouté.