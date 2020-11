SAINT-ETIENNE, 19 sept 2005 (AFP) - Le promoteur immobilier Buildinvest a annoncé lundi le rachat des bâtiments de cinq magasins à l'enseigne Nouvelles Galeries (groupe Galeries Lafayette) fermés en juin dernier, pour les transformer en résidences.

Les cinq magasins sont situés en centre-ville à Châteauroux (Indre), Epernay (Marne), Montargis (Loiret), Thionville (Moselle) et Saint-Etienne (Loire). Jugés moins rentables que les enseignes du groupe Galeries Lafayette installées dans les plus grandes villes de son réseau, les magasins avaient définitivement fermé le 25 juin dernier, supprimant un total d'environ 300 emplois.

Plusieurs dizaines de millions d'euros vont être investis dans l'acquisition et la rénovation des cinq immeubles, construits pour la plupart par l'architecte stéphanois Léon Lamaizière à la fin du XIXème et au début du XXème, et qui représentent une surface totale de 38.000 mètres carrés.

"Nous resterons propriétaires des murs qui seront loués à diverses enseignes en rez-de-chaussée", a expliqué François Benais, président de Buildinvest, qui a signé un protocole d'achat avec la direction des Galeries Lafayette.

Dans les étages, Buildinvest envisage, selon les lieux, d'implanter des résidences pour étudiants, pour personnes âgées ou touristiques.