NANTES, 24 nov 2004 (AFP) - La communauté d'agglomération de Saint-Nazaire

(Carene) a demandé une expertise en vue d'harmoniser les statuts des

personnels de la Société de transport de l'agglomération nazairienne (Stran)

et de sa filiale, la STRVN, dont 80% des chauffeurs sont en grève, a annoncé

mercredi la Carene.

Les bus de la Stran et de la STRVN sont immobilisés depuis une semaine au dépôt à Saint-Nazaire par les chauffeurs qui réclament un alignement des salaires entre les deux sociétés. La Carene, communauté d'agglomération de Saint-Nazaire et de l'estuaire, a reconnu dans un communiqué que "la question de l'harmonisation des statuts des personnels mérite une analyse approfondie".

Elle s'est engagée à chercher dans la semaine "un expert extérieur chargé d'analyser les possibilités d'harmonisation, sous les différents aspects, techniques, juridiques et financiers" des deux sociétés. Les premiers éléments de cette expertise sont attendus pour le 14 décembre et la Carene souhaite présenter dès la mi-janvier 2005 les scénarios envisageables. Selon les syndicats CGT et UNSA, les chauffeurs de la STRVN (50 salariés) gagnent "jusqu'à 250 euros de moins" par mois par rapport à ceux de la Stran (110 salariés) pour le même travail.

Depuis le 15 novembre, 80% des chauffeurs de la STRVN et de la Stran sont en grève. Le 17 novembre, en l'absence d'avancée des négociations avec la direction, les grévistes ont bloqué le dépôt des bus, paralysant les transports urbains, péri-urbains et scolaires de Saint-Nazaire.