PARIS, 5 oct 2004 (AFP) - L'organisateur de salons professionnels Reed

MIDEM a signé un nouveau partenariat avec la ville de Cannes pour les dix

années à venir, qui s'accompagnera d'une extension du Palais des Festivals et

des Congrès, a indiqué mardi Reed MIDEM dans un communiqué.

En vertu de cet accord, Cannes continuera d'accueillir les salons professionnels internationaux dédiés à la musique, à la télévision et à l'immobilier (MIPIM, MAPIC, MIDEM, MIPTV, MIPCOM et MILIA) jusqu'en 2014. "Afin de répondre aux besoins de ses clients", la ville de Cannes va de son côté réaliser de nouvelles surfaces d'exposition au sein du Palais des Festivals et des Congrès.

En 2006, 3.000 mètres carrés seront créés à l'espace Riviera et en 2008 10.000 mètres carrés supplémentaires viendront s'ajouter en sous-sol. "Je me réjouis que ce 'mariage' perdure au moins une décennie de plus. Ce contrat permet à Reed MIDEM, ainsi qu'à la Ville de Cannes et au Palais des Festivals, d'adopter une stratégie à long terme", a déclaré Paul Zilk, président de Reed MIDEM, cité par le communiqué. viendront s'ajouter en sous-sol.