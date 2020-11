PARIS, 18 nov 2004 (AFP) - Le distributeur Carrefour a annoncé jeudi qu'il

allait regrouper les murs de ses hypermarchés et supermarchés français et ceux

des hypermarchés espagnols et italiens dans une société immobilière

européenne, baptisée Carrefour Property.

Carrefour Property aura pour vocation de financer le développement immobilier du groupe et de rationaliser son patrimoine. Ce parc immobilier composé de 275 hypermarchés et 590 supermarchés, représente 3,6 millions de m2 de vente, pour une valeur d'environ 8 milliards d'euros", a précisé Carrefour dans un communiqué. Les murs de ces magasins sont donnés en location aux enseignes exploitantes (Carrefour et Champion) par des contrats longue durée aux loyers fixes, indexés sur le coût de la construction ou l'inflation. Carrefour Property, basée en France, sera une société à directoire et conseil de surveillance. Carrefour détient au total 64% des surfaces commerciales qu'il exploite dans le monde, et son patrimoine immobilier vaut 18 à 20 milliards d'euros. "Prenant conscience de la valeur de ce patrimoine", Carrefour explique avoir "décidé de gérer ses actifs de façon dynamique, de professionnaliser encore ses équipes, de faire de l'immobilier un véritable métier". Carrefour, qui détenait fin septembre 10.819 magasins dans 30 pays, aura ouvert en 2004 près de 900 nouveaux magasins représentant plus d'un million de m2 de ventes, dont 55 hypermarchés (500 000 m2), 100 supermarchés (150.000 m2), 540 maxidiscomptes (300.000 m2) et 175 magasins de proximité (90.000 m2). Sur ce total il en aura ouvert notamment 200.000 m2 en France, et autant en Chine, 150.000 m2 en Espagne, 40.000 m2 en Italie, 70.000 m2 en Grèce, 50 000 m2 au Brésil, en Colombie, en Indonésie... ainsi que près de 500.000 m2 de galeries marchandes dont un tiers développé directement. "Le développement de Carrefour va s'accélérer en 2005 et dans les prochaines années, sur tous les fronts et dans tous les formats", ajoute-t-il.

