PARIS, 28 sept 2005 (AFP) - Le groupe de distribution Casino a donné mercredi le coup d'envoi à l'introduction en Bourse de 18,5% du capital de sa filiale foncière dédiée aux galeries commerciales, Mercialys.

Jusqu'à 18,5% du capital seront mis sur le marché, au terme d'une Offre à prix ouvert (OPO) et d'un placement global garanti. L'OPO débute ce mercredi 28 septembre pour prendre fin le 10 octobre. La fixation du prix aura lieu le 11 octobre. L'opération va prendre la forme d'une augmentation de capital de 214 millions d'euros avec une option de sur-allocation de 7,5%, soit un total de 230 M EUR. La fourchette de prix par action est fixée entre 15,62 euros et 18 euros.

Dans le même temps, Casino vendra au groupe AXA, cofondateur de Mercialys, dans une opération séparée mais au prix de l'offre, 25 M EUR d'actions Mercialys. Si on se place au milieu de la fourchette, Axa détiendra environ 7,3% de Mercialys contre 6,5% actuellement, le public 18,5% tandis que Casino conservera 74,2%.

"La philosophie de Casino dans cette opération, c'est surtout de ne rien vendre mais au contraire de doter Mercialys de gros moyens pour développer ce business: nous avons un bon patrimoine de base et des équipes qui savent le valoriser", a expliqué à l'AFP Jacques Ehrmann, président-directeur général de la foncière.

Casino avait précisé en août dernier que cette opération lui permettrait de "renforcer ses fonds propres" et de "réduire son endettement". Guy Francheteau, analyste chez Fideuram Wargny, estime pour sa part que l'opération répond aux "besoins de financement" de Casino. "Le groupe a des engagements prévus, notamment pour sur CBD, la filiale brésilienne (dont il a acquis le co-contrôle, ndlr) et (pour sa prise de contrôle) sur Vindémia", a-t-il noté.

M. Ehrmann a insisté sur la valorisation de Mercialys qui "vaudra beaucoup plus cher lorsque toute la force de frappe financière de l'augmentation de capital et la capacité d'endettement aura été utilisée". Et de préciser que sa société "démarre sans dette". M. Ehrmann a mis en avant "les effets novateurs" et les avantages fiscaux dont on peut profiter grâce au régime des sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) "qui fait émerger de nouveaux acteurs, tels que Mercialys". En optant pour ce régime, "le taux d'imposition de la plus-value est ramené à 17% au lieu de 35%. Et une foncière SIIC ne paie plus d'impôts, elle n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés", a-t-il relevé.

Créée en avril, Mercialys regroupe la partie "galeries commerciales" en France du patrimoine immobilier de Casino. Elle totalise 147 sites, soit un patrimoine évalué à 957 M EUR. Un portefeuille constitué essentiellement de galeries de taille moyenne (89% des loyers collectés sur des sites de tailles comprises entre 5.000 et 40.000 m2).

Le groupe programme quelque 511 millions d'euros d'investissements d'ici 2010, a révélé le PDG. Valoriser son patrimoine existant et accélérer la croissance externe font partie de ses priorités. Mercialys ambitionne aussi de devenir un pôle de consolidation de propriétaires indépendants "qui seraient intéressés par l'idée d'apporter leur galerie commerciale contre des titres Mercialys. Cela leur permettrait de rester dans le métier sans vendre leur bien tout en répartissant le risque sur plusieurs centres et aussi de profiter du régime SIIC", a aussi expliqué M. Ehrmann. Il s'agit de la première vraie introduction en Bourse d'une société foncière à Paris depuis 1987, a souligné M. Ehrmann. "Il y a eu des réactivations de coquilles anciennes mais pas de vraies introductions en Bourse de sociétés nouvelles", a-t-il dit.