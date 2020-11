PEORIA (Etats-Unis), 22 juil (AFP) - Le groupe américain Caterpillar

(matériel de chantier, moteurs, turbines à gaz) a annoncé jeudi une hausse

de 38% de son bénéfice net au 2ème trimestre, à un niveau néanmoins inférieur aux attentes en raison de coûts d'exploitation plus élevés que prévu.



Caterpillar a dégagé un bénéfice net de 552 millions de dollars contre 399 millions USD sur la même période de 2003, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Calculé par action, le bénéfice ressort à 1,55 dollar contre 1,15 dollar il y a un an. Il est inférieur aux attentes des analystes de Wall Street, qui tablaient sur un BPA de 1,74 dollar selon la valeur médiane de leurs prévisions calculée par l'agence spécialisée First Call.

Vers 14H40 GMT, l'action Caterpillar reculait fortement de 5,26% à 72,90 dollars à la Bourse américaine. La progression de 38% du bénéfice s'explique principalement par de meilleurs volumes de ventes (impact positif de 356 M USD) et de meilleurs tarifs (+131 M USD), mais le groupe a également souffert de coûts d'exploitation plus élevés (impact négatif de 254 M USD), d'effets de changes négatifs par rapport à l'an dernier (-63 M USD) et d'une plus forte contribution aux retraites (-37 M USD).

"Nous avons pris une décision stratégique de satisfaire une demande sans précédent des clients, même si cela a débouché sur une augmentation des coûts d'exploitation", a indiqué le PDG Jim Owens.

Il n'a pas précisé le type de clientèle concernée, mais il a affirmé que le groupe avait payé plus cher l'acier utilisé pour ses produits et qu'il avait souffert de coûts d'expédition plus élevés afin que la marchandise soit livrée dans les temps.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 27,5% à 7,56 milliards de dollars contre 5,93 mds USD au 2ème trimestre 2003, a précisé Caterpillar. Par division, les ventes d'engins de chantier ont atteint 4,84 mds USD, en hausse de 32% sur un an. Le volume de ventes a augmenté de 27% et la progression globale en valeur est également due à de meilleurs tarifs (pour 3 points de pourcentage) et à des effets de changes positifs (2 points).

Les ventes d'engins de chantier ont gagné 54% en Amérique latine, a précisé Caterpillar qui a également souligné avoir bénéficié d'une amélioration de l'économie en Europe.

Dans l'autre grande division, les moteurs, le chiffre d'affaires a atteint 2,26 mds USD, en hausse sur un an de 23% dont 2 points dus aux effets de changes et 1 point à de meilleurs tarifs.

Les ventes mondiales de moteurs et turbines dans le secteur pétrolier ont baissé de 2%, mais elles ont bondi de respectivement 48% et 39% à destination des secteurs de l'électricité et des véhicules lourds (camions, bus), a souligné le groupe.

Pour l'ensemble de 2004, le groupe table désormais sur des ventes en hausse d'environ 25% sur 2003 alors qu'il s'attendait jusqu'alors à les voir progresser de 20%.

Le bénéfice par action annuel devrait s'afficher en hausse de 80% à 85% sur un an, contre une fourchette initiale de progression de 65-70%, a-t-il encore indiqué.