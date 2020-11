Caterpillar: bénéfice net 3T04 plus que doublé à 498 millions

PEORIA (Etats-Unis), 21 oct (AFP) - Le groupe américain Caterpillar

(matériel de chantier, moteurs, turbines à gaz) a annoncé jeudi que son

bénéfice net a plus que doublé au 3e trimestre et il a dit compter sur une

croissance de 30% de son chiffre d'affaires en 2004 et de 80 à 85% de son

bénéfice par action.

Au 3e trimestre, Caterpillar a enregistré un bénéfice net de 498 millions de dollars contre 222 millions durant les trois mois correspondants de 2003, selon le communiqué du groupe. C'est un chiffre record selon Caterpillar. Calculé par action, le bénéfice ressort à 1,41 dollar contre 62 cents il y a un an. Ce résultat est supérieur de 5 cents à la prévision moyenne des analystes (1,36 dollar) calculée par l'agence spécialisée First Call. Le chiffre d'affaires a augmenté de 38% à 7,65 milliards de dollars contre 5,55 mds USD au 3ème trimestre 2003. Caterpillar a également réitéré son objectif de hausse de 80 à 85% de son bénéfice par action annuel et de 40% de son chiffre d'affaires en 2004. Le groupe s'attend par ailleurs à une hausse d'environ 10% de son chiffre d'affaires en 2005

