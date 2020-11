PEORIA (Etats-Unis), 28 sept (AFP) - Le groupe américain Caterpillar

(matériel de chantier, moteurs, turbines à gaz) s'attend désormais pour 2004

à

un chiffre d'affaires "en hausse de 25% à 30%" sur un an, contre une

prévision

à +25% jusqu'alors, a-t-il indiqué mardi dans un communiqué.

La prévision de croissance du bénéfice par action est inchangée : le groupe table toujours sur "une hausse de 80% à 85%" par rapport au BPA de 2003, a-t-il précisé dans un communiqué. Caterpillar n'a cessé de réviser en hausse ses prévisions annuelles à chaque publication de résultat depuis janvier. Mardi son PDG a expliqué que les derniers chiffres de ventes en sa possession faisaient état de progressions "significatives" dans la zone des Amériques.

"Les chiffres de ventes de détail émis le 17 septembre témoignent d'une vigueur continue des ventes mondiales d'engins de chantier et de moteurs, dopée par des augmentations significatives en Amérique du Nord et Amérique du Sud", a indiqué Jim Owens, cité dans le communiqué. Pour 2005, Caterpillar table pour l'instant sur des ventes en hausse d'"environ 10%" par rapport à 2004, et sur un bénéfice par action "record", a ajouté le groupe sans plus de précisions.

En 2003, Caterpillar a dégagé un bénéfice net de 1,1 milliard USD, soit 3,13 USD par action, pour un chiffre d'affaires de 22,76 mds USD, a-t-il rappelé. Mardi à Wall Street, l'action Caterpillar a terminé sur un gain de 3,33% à 76,90 dollars.