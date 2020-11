PARIS, 25 nov 2004 (AFP) - La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a

annoncé jeudi la suppression prochaine de sa holding C3D, spécialisée dans

l'ingéniérie et le service, afin de clarifier l'organisation du groupe.

Cette suppression a été décidée mercredi par le conseil d'administration de

Caisse des dépôts-développement (C3D) dont les participations dans différentes

filiales seront "apportées à la Caisse des dépôts et pilotées par sa direction

financière selon des modalités qui seront prochainement précisées", a expliqué

la CDC dans un communiqué.

Les sociétés concernées sont Icade (immobilier), Transdev (transports public de voyageurs), Egis (ingénierie des infrastructures), la Compagnie des Alpes et VVF-Vacances (tourisme et loisirs). L'établissement public entend maintenir "une présence forte et durable au sein de leur capital". Le personnel de la holding, soit moins de 40 personnes, sera reclassé "sur la base du volontariat" au sein de la CDC et de ses filiales, précise le communiqué. "En supprimant la holding C3D, la Caisse des dépôts poursuit la nécessaire clarification et simplification de son organisation" tout en jouant "pleinement son rôle d'actionnaire" dans des filiales "qui sont au coeur du groupe". Cette holding, rappelle la Caisse des dépôts, avait été créée en 1983 "pour regrouper et conduire le redressement de certaines filiales du groupe qui étaient en difficulté. Cet objectif est aujourd'hui atteint" avec un chiffre d'affaires qui a "plus que doublé en dix ans". Le rendement des fonds propres récurrent ressort aux environs de 10%, souligne la Caisse des dépôts. Au total, le groupe C3D emploie 25.300 personnes pour un chiffre d'affaires en 2003 de 2,468 milliards d'euros et un résultat net part du groupe de 89 M EUR.

