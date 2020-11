Le ministère de l'Equipement a annoncé, mardi 31 Août, des chiffres en progression pour le nombre d'autorisation de construire, les mises en chantiers et la vente des logements neufs... Quand le bâtiment va, tout va !

Le nombre d'autorisations de construire a progressé en France de 23,5% sur la période allant de mai à juillet par rapport à la même période de l'an passé, tandis que les mises en chantier ont augmenté de 15,1%. Le nombre de logements autorisés a atteint 113.221 et celui des mises en chantier 88.955 sur les mois de mai, juin et juillet 2004, a précisé le ministère dans le communiqué. En cumul sur douze mois, les autorisations de construction de logements délivrées à la fin juillet ont atteint 425.763, soit une progression de 19,4%. Sur la même période, le total des mises en chantier s'élève à 339.373 unités, soit une progression de 11,2%. Les autorisations de construction de logements en résidence ont progressé de 34,3% sur la période et de 25,7% en cumulé sur douze mois.

Dans ce secteur des résidences, les mises en chantier ont progressé de 24,1% sur les trois mois et de 28,5% sur douze mois. Le secteur du logement collectif a, comme ces derniers mois, enregistré une forte hausse avec sur le trimestre une progression des autorisations de construction de 34,8% et de 13% des mises en chantier. En ce qui concerne les locaux non résidentiels (bureaux, commerces, entrepôts...), les autorisations de construire ont progressé de 1,4% et les mises en chantier ont enregistré une hausse de 5,2% pour la période de mai à juillet. En cumul sur douze mois, les autorisations de construire ont reculé dans ce secteur de 1,1% mais les mises en chantier de locaux ont progressé de 1,2%.

Parrallement, les ventes de logements neufs en France au deuxième trimestre 2004 ont augmenté de 16% par rapport au deuxième trimestre 2003 à 29.600 unités.

Ce sont les ventes d'appartements qui "dynamisent le marché" avec une progression de 18,6% sur le trimestre, contre une hausse de seulement 1,7% pour les maisons individuelles, souligne le ministère. Les ventes de studios, en particulier, progressent de 33% et plus des trois quarts des appartements vendus sont des deux ou trois pièces, précise t'on. De même, les ventes progressent plus pour les petites maisons, de moins de quatre pièces (+6,2%), comme c'était déjà le cas au premier trimestre. En glissement annuel, les ventes atteignent au total 110.000 unités et sur le premier semestre de l'année elles progressent de 14,2% pour atteindre 58.000 unités.

Entre la fin juin 2003 et la fin juin 2004, les stocks de logements disponibles à la vente ont diminué de 15,6%, relève le ministère. Le délai moyen d'écoulement de ce stock se maintient à cinq mois pour les maisons individuelles et passe de quatre à trois mois pour les appartements. Le prix de vente moyen au mètre carré progresse de 7,9% pour les appartements sur le deuxième trimestre, avec la palme de la progression revenant aux trois pièces. Ce prix moyen augmente de 11% pour les maisons individuelles. Les mises en vente "continuent de progresser" sur le deuxième trimestre, avec une hausse de 20% par rapport au même trimestre de l'année dernière. Les mises sur le marché de logements en immeubles collectifs progressent de 21,4% et celles des maisons individuelles de 12,2%. En glissement annuel, les mises en vente se portent à 104.000 unités.

Cette hausse des ventes "est particulièrement prononcée" dans huit régions, notamment Languedoc-Roussillon, Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées et Basse-Normandie.