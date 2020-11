PEKIN, 7 jan (AFP) - Un haut responsable chinois a menacé de poursuites judiciaires les entreprises de travaux publics qui ne paieraient pas l'essentiel des salaires des travailleurs migrants avant le nouvel an lunaire le mois prochain, a indiqué vendredi l'agence officielle Chine Nouvelle.

"Chaque région, chaque entité doit prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les reliquats de 2003 seront payés ainsi que la plus grosse part des salaires de 2004", a déclaré le vice-Premier ministre, Zeng Peiyan, cité par l'agence.

"Les entreprises qui seront prises en défaut auront des problèmes sur le marché à l'avenir et risquent des poursuites judiciaires", a-t-il prévenu, sans donner de détails.

Tous les ans, des manifestations de migrants éclatent avant le nouvel an lunaire - le 9 février cette année - pour protester contre les salaires impayés alors que la plupart des quelque 140 millions de migrants rentrent chez eux pour les fêtes, si possible les poches pleines.

Les précédents appels et menaces du gouvernement, soucieux avant tout de la stabilité sociale et politique, n'ont paS été très productifs. Le gros des ouvriers chinois sur les chantiers des grandes villes sont des ruraux employés par des grandes firmes dont certaines ont des difficultés financières et ne peuvent ou ne veulent payer des salaires qui n'atteignent pourtant souvent que 1.000 yuans par mois, soit moins de 130 dollars.

Selon le gouvernement, 98% des salaires des migrants ont été payés en 2003. Aucune estimation n'a été donnée pour 2004.