PEKIN, 15 nov (AFP) - La ville de Canton (sud) projette de commencer dès le

mois prochain la construction de la plus haute tour du monde, a déclaré lundi

à l'AFP un responsable du projet.

"Nous prévoyons une hauteur de 580 mètres" pour la tour de télévision de

Canton, selon Huang Jiatian, vice-directeur du projet.

Il a toutefois ajouté que "la hauteur définitive n'a pas encore été décidée et dépendra du plan retenu". Trois projets sur 13 sélectionnés au départ sont encore dans la course et opposent le Britannique ARUP Qualification, Architecture Studio en France et le cabinet allemand Leon Wohl Hage Wernik.

Actuellement, la plus haute tour de télévision du monde est la CN Tower à Toronto, qui est haute de 553 mètres et a été bâtie en 1976. "Nous espérons que la tour pourra être ouverte aux touristes en 2008", a ajouté M. Huang. Il a précisé que l'édifice serait "un symbole pour Canton, ainsi qu'une attraction touristique avec des équipements culturels et de loisirs".

Selon la presse chinoise, le coût de la construction atteindra 1,5 milliard de yuans (environ 180 millions de dollars).