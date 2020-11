PEKIN, 20 juil (AFP) - Un total de 63.735 personnes sont mortes en Chine

dans différents types d'accidents, dont 49.528 dans des accidents de la

route, au cours des six premiers mois de 2004, a rapporté mardi le Bureau d'Etat à la sécurité du travail sur son site internet.



Les accidents dans les industries, les mines et le commerce ont fait au total 7.311 morts, soit 7,7% de moins que durant le premier semestre de 2003, selon les chiffres officiels.

Le secteur le plus mortel a été celui des mines avec 3.758 tués, dont 2.644 dans les mines de charbon. Les experts indépendants estiment toutefois que de nombreux accidents mortels dans les petites mines opérées illégalement et non conformes aux normes de sécurité ne sont pas rapportés aux autorités.

Dans le bâtiment, 1.038 personnes ont été tuées, ainsi que 131 dans la fabrication de pétards et de feux d'artifice, toujours selon le Bureau d'Etat.

Par ailleurs, le nombre de morts dans les accidents ferroviaires a atteint 4.124 durant les six derniers mois, alors que, surtout dans les campagnes, les voies ne sont pas protégées et que de nombreux Chinois n'ont pas conscience du danger des trains dont la vitesse moyenne ne cesse d'augmenter.

Enfin, les accidents de pêche ont fait 284 morts durant le premier semestre. "La sécurité du travail reste une grave préoccupation", a reconnu Wang Dexue, le chef adjoint du Bureau d'Etat à la sécurité du travail, cité par l'agence Chine nouvelle.

"Nous sommes conscients du fait que le nombre total d'accidents et de morts reste élevé, avec une moyenne de 350 personnes tuées par jour", a-t-il ajouté.