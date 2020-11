PEKIN, 24 oct (AFP) - La plus grande ville de Chine, Shanghai, a de

plus en

plus recours aux installations souterraines pour compenser un manque de

place

en surface, a rapporté dimanche l'agence officielle Chine nouvelle.

La ville qui connaît une croissance rapide comme principal centre financier et commercial de Chine va enterrer des garages, centres commerciaux et même des voies piétonnes dans les années à venir, selon l'agence qui cite un séminaire. Le métro de la ville doit également être agrandi pour atteindre plus de 300 km d'ici la fin de la décennie. En conséquence, près de la moitié des transports publics seront souterrains en 2010. Trouver de l'espace est devenu un casse-tête à Shanghai et les gratte-ciels ne sont pas toujours la solution en raison notamment de la géologie de la ville, qui s'enfonce de 1,5 cm par an.

