PARIS, 5 juin 2005 (AFP) - L'ancienne compagne de Roland Dumas, Christine Deviers-Joncour, vendra son appartement parisien aux enchères publiques le 23 juin prochain, selon une source proche du dossier.

Le Journal du Dimanche qui révèle cette information précise que Mme Deviers-Joncour vend cet appartement en raison de créances dont 180.000 euros de charges impayées à la copropriété, 1 million d'euros au fisc et 3,5 millions à Elf-Aquitaine.

La vente aura lieu au palais de justice de Paris dans la salle de l'audience des criées. L'appartement situé rue de Lille et rue Allent à Paris (7e arrondissement), est un lot désigné: "une chambre sur cour jardin, un appartement sur rue, cour et jardin, une chambre sur cour jardin, trois chambres sur cour et rue et deux caves", et sera mis à prix 914.694,10 euros.

Ce lot de 302 m³ a une valeur d'environ 3 millions d'euros, précise le Journal du Dimanche.