PARIS, 16 sept 2005 (AFP) - La société Ciments Français, filiale du groupe italien de matériaux de construction Italcementi, a annoncé vendredi avoir dégagé au premier semestre 2005 un bénéfice net en hausse de 13,1% à 170,3 millions d'euros, contre 150,6 millions d'euros (retraité IFRS) sur la période correspondante de 2004.

Le groupe dit tabler, dans un communiqué, sur "une amélioration globale des performances opérationnelles 2005 par rapport à celles de 2004", grâce à "la consolidation des activités égyptiennes, y compris l'acquisition d'Asec Cement", en août dernier. "La bonne tendance des marchés et des prix se poursuit avec un poids grandissant des coûts énergétiques dans les charges d'exploitation", a souligné le groupe. Le résultat brut d'exploitation s'inscrit en hausse de 5,2% à 395,8 millions d'euros contre 374,4 millions d'euros un an plus tôt, a-t-il indiqué.

"Hors impact des autres produits et charges non récurrents, la progression aurait été de 9,5%, la majeure partie provenant de la consolidation de l'Egypte avant l'acquisition d'Asec Cement", a commenté le groupe.

L'endettement net du groupe s'établit à 1,473 milliard d'euros contre 1,215 milliard d'euros au 1er janvier 2005 en normes IFRS. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 10,2% à 1,675 milliard d'euros (+7,3% à périmètre et taux de change comparables). L'activité a été particulièrement soutenue en Turquie grâce à l'augmentation des prix de vente au Maroc, en Amérique du Nord et en Bulgarie, a souligné le groupe.

"Les pays qui ont montré une évolution négative du résultat d'exploitation par rapport au 1er semestre 2004 sont la Grèce, dont le début de l'année 2004 avait encore bénéficié des travaux liés aux jeux olympiques et la Thaïlande, qui souffre encore de prix de vente dégradés, même si la situation s'améliore", a relevé le groupe.