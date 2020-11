PARIS, 6 sept 2004 (AFP) - La société Ciments Français, filiale du groupe italien de matériaux de construction Italcementi, a dégagé au premier semestre 2004 un bénéfice net en hausse de 53,2% à 123,3 millions d'euros contre 80,5 millions d'euros un an plus tôt, a-t-elle indiqué lundi dans un communiqué.

"Malgré les incertitudes sur les coûts opérationnels liés notamment à l'augmentation du prix des combustibles, le résultat 2004 devrait être en amélioration par rapport à celui de l'année 2003, hors exceptionnels", a indiqué le groupe. Le résultat opérationnel s'inscrit en hausse de 20,7% à 277,5 millions d'euros contre 229,9 millions d'euros un an plus tôt, a-t-il indiqué.

Cette progression a été limitée "par le renchérissement du coût des combustibles, du fret et des charges de maintenance", a commenté le groupe. L'endettement du groupe s'établit à 1,296 milliard d'euros, contre 1,578 md EUR un an plus tôt. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 7,1% à 1,523 milliard d'euros, contre 1,422 md EUR un an plus tôt. L'activité a été particulièrement soutenue en France et aux Etats-Unis, ainsi qu'en Thaïlande et en Bulgarie, a souligné le groupe.