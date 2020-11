DUBAI, 27 sept (AFP) - Cinq ouvriers ont été tués et 12 blessés dans un

accident survenu lundi sur le chantier de construction d'un nouveau terminal

de l'aéroport de Dubaï, l'un des plus importants du Moyen-Orient et cadre d'un

gigantesque projet de développement.

Le département de l'Aviation civile de Dubaï a indiqué dans un communiqué que "vers 10h45 (06h45 GMT), lors de la construction d'un mur, une section de la cage de renforcement est tombée, ensevelissant des ouvriers". Douze ouvriers blessés ont été transportés dans deux hôpitaux de la ville, "alors que cinq sont morts", ajoute le texte, précisant qu'aucun ouvrier n'est porté disparu.

L'accident s'est produit sur le site d'un nouveau terminal actuellement en construction à l'aéroport de Dubaï, l'un des plus importants de la région par le trafic. Un ouvrier pakistanais, qui a affirmé avoir été témoin du drame, a indiqué à l'AFP avoir entendu ses collègues sous les décombres appeler au secours. D'après lui, environ 200 ouvriers travaillaient à cet endroit au moment de la tragédie, dont de nombreux Indiens et Pakistanais.

Un responsable de sécurité a précisé qu'au total 8.000 personnes étaient impliquées dans la réalisation du projet. La police a immédiatement bouclé le site, d'où des bus évacuaient les ouvriers qui travaillaient par une chaleur torride de quelque 40 degrés Celsius. L'aéroport de Dubaï, qui comprend actuellement deux terminaux, a enregistré durant le premier semestre 2004 10,41 millions de passagers, soit une hausse de 27% par rapport à la même période de l'an dernier, et espère en accueillir au moins 30 millions en 2010 et plus de 60 millions en 2020.

Pour faire face à ce développement phénoménal, il est actuellement agrandi avec la construction d'un troisième terminal, qui sera réservé aux passagers d'Emirates, la compagnie aérienne de Dubaï, et d'un autre terminal pour les marchandises. Les travaux, qui ont commencé en 2002, devraient être achevés en 2006. Leur coût est estimé à 4,1 milliards de dollars.

Le nouveau terminal, un bâtiment géant en forme d'aile d'avion de près d'un kilomètre de long, a été conçu par la société française Aéroports de Paris (ADP). "Il s'agit du premier accident grave survenu à l'aéroport international de Dubaï durant la construction" du nouveau terminal, a souligné le département de l'Aviation civile, trahissant l'importance que les autorités attachent à l'image de Dubaï dans le monde et leur crainte de la voir ternie. Le communiqué assure que l'accident n'aura pas de répercussions sur les opérations de l'aéroport, "qui continuent normalement".

Le président du département de l'Aviation civile et président d'Emirates, cheikh Ahmad ben Saïd al-Maktoum, a qualifié l'accident de "tragique" et annoncé qu'une "enquête approfondie" serait lancée. "La sécurité de tous ceux qui travaillent à l'aéroport international de Dubaï constitue (notre) principale priorité", a-t-il dit. "Nous avons trois groupes de sécurité indépendants: l'un est contrôlé par le constructeur, un deuxième par le consultant et l'autre par le département de l'Aviation civile". Des dizaines de milliers de travailleurs immigrés, pour la plupart originaires d'Asie du Sud, notamment d'Inde et du Pakistan, travaillent à Dubaï, dans des conditions souvent déplorables, à la construction de projets gigantesques et luxueux, notamment dans l'hôtellerie.

A Paris, un porte-parole d'ADP a tenu à souligner que cette société ne jouait "aucun rôle" dans la partie du chantier où le drame a eu lieu. "Nous n'avons aucun rôle dans le génie civil de cette partie du chantier". L'effondrement en mai d'une portion de la voûte du terminal 2E de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, ouvert l'an dernier et géré par ADP, avait fait quatre morts.

par Lydia GEORGI