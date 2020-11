MADRID, 17 déc (AFP) - Un consortium dirigé par Cintra, filiale du groupe

espagnol de services et BTP Ferrovial, a annoncé vendredi avoir été choisi

pour être le "partenaire stratégique" de l'Etat américain du Texas pour le

développement sur 50 ans d'un gigantesque projet d'infrastructures.

Ce projet qui représentera des investissements oscillant entre 29 et 36,7 milliards de dollars (21,6 et 27,38 milliards d'euros) a trait notamment à la construction d'autoroutes et de voies ferrées sur un couloir de 1.300 km entre la frontière mexicaine et l'Etat d'Oklahoma, selon un communiqué de Cintra remis aux autorités boursières espagnoles.

Le consortium dirigé par Cintra se chargera en collaboration avec le Département du Transport du Texas de la conception et de la planification de ce projet, "le plus important en matière d'infrastructures aux Etats-Unis", poursuit le communiqué.

Pour la période 2005-2010, Cintra a présenté un première proposition aux autorités texanes portant sur cinq projets d'une valeur totale de 6 milliards de dollars (4,6 mds EUR) et concernant 300 km du couloir mentionné. Le consortium dont le groupe espagnol détient 85% du capital et l'américain Zachry (BTP), le reste, aura une option préférentielle pour leur réalisation en régime de concession.

Lors de la première année du contrat, le Département du Transport du Texas versera 3,5 millions de dollars (2,70 M EUR) à ce consortium pour son rôle de conseiller, ajoute le communiqué.