MONTFERMEIL (Seine-Saint-Denis), 17 déc 2004 (AFP) - Deux quartiers de

Clichy-Sous-Bois et de Montfermeil en Seine-Saint-Denis bénéficieront du plus

gros budget du plan de rénovation urbaine du ministre de la Cohésion sociale

Jean-Louis Borloo, qui a effectué vendredi une visite sur place.

"C'est un projet gigantesque, le plus gros et le plus cher projet de France", s'est félicité le ministre de la Cohésion sociale en visitant un quartier dégradé à Montfermeil, avant de signer une convention avec l'agence nationale de réhabilitation urbaine (ANRU) pour la rénovation de ces quartiers.

Le projet de rénovation urbaine de Clichy-Montfermeil, qui englobe deux quartiers sensibles, concerne environ 28.000 habitants. Il prévoit plus de 1.600 démolitions, dont 584 logements sociaux et environ 1.000 logements en copropriété dégradés. A peu près autant de nouveaux logements seront reconstruits, et plus de 920 logements sociaux réhabilités.

Le coût estimé de cette rénovation prévue avant 2010 s'élève à environ 460 millions d'euros, annoncent les villes concernées. "Le dossier est né en 1983 quand on avait eu à la cité des Bosquets des problèmes urbains avec des coupures d'eau, de chauffage et des dysfonctionnements d'ascenseurs", explique Eric Raoult, député (UMP) de la circonscription et maire du Raincy.

"Le projet a pris du temps" ajoute M. Raoult, "car par exemple il n'y avait pas de bailleurs social aux Bosquets mais une copropriété dégradée. Pendant quinze ans on a élaboré des dossiers individuels", précise-t-il encore. Avant de se rendre dans ces cités, Jean-Louis Borloo a visité les quartiers nord d'Aulnay-sous-Bois: une convention de 283 millions d'euros y a été signée, prévoyant un vaste programme de démolitions-reconstructions-rénovations.