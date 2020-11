PARIS, 8 nov 2004 (AFP) - La société privée d'autoroutes Cofiroute a obtenu

un "crédit revolving" (réserve d'argent reconstituable) d'un milliard d'euros

sur cinq ans auprès de six établissements bancaires pour "financer son

important programme de construction", a-t-elle annoncé lundi dans un

communiqué.

Le coût du programme d'investissements de Cofiroute s'élève à 1,4 milliard d'euros, non compris les travaux pour le bouclage de l'A86 à l'ouest de Paris, a-t-elle indiqué.

Pour financer ce programme, Cofiroute, détenu à 66% par le groupe Vinci, a conclu un "crédit revolving" pour une durée de cinq ans, prolongeable de deux ans, auprès de BNP Paribas, Calyon Corporate et Investment Bank, Ixis-Cib, Natexis Banques Populaires, SG Corporate et Investment Banking et The Royal Bank of Scotland.

Actuellement d'une longueur de 928 kilomètres, le réseau de Cofiroute sera porté à 1091 km d'ici août 2008 et le réseau d'autoroutes en services bénéficiera de 500 millions d'investissements complémentaires de 2005 à 2008.

Ces programmes d'investissements ont été formalisés en mai dernier avec la signature entre l'Etat et Cofiroute, dont les relations ont été très tendues pendant plusieurs mois, d'un avenant au contrat de la concession ainsi que du deuxième contrat de plan pour la période 2004-2008.