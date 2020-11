PARIS, 21 déc 2004 (AFP) - L'Etat et l'Union sociale pour l'habitat (USH),

qui regroupe les organismes HLM français, ont signé mardi une convention

confiant à ces derniers la construction de 390.000 logements sociaux entre

2005 et 2009, sur les 500.000 prévus dans le plan de cohésion sociale.

Cet accord a été signé par le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale Jean-Louis Borloo, le ministre délégué au Logement Marc-Philippe Daubresse et le président de l'USH Michel Delebarre.

La convention, qualifiée d'"historique" par les deux ministres, fixe un objectif de 390.000 logements à réaliser par les organismes HLM dans les cinq ans, sur le total de 500.000 logements prévus dans le plan de cohésion sociale.

Cette production correspond à un montant total d'investissement de 55 milliards d'euros. 80% de ces investissements seront couverts par un endettement à taux préférentiel auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 6% par des subventions d'Etat, 6% par des subventions des collectivités territoriales, 5% par les fonds propres des organismes HLM et 3% par des subventions des partenaires sociaux du "1% logement".

La convention instaure "de nouvelles méthodes de travail" entre l'Etat et les organismes HLM, en simplifiant notamment les procédures de financement. Le volet logement du plan de cohésion sociale est prioritairement destiné aux couches les plus modestes de la population, qui ont actuellement du mal à trouver un logement économiquement accessible, ce qui rallonge les délais d'attente pour ceux qui ont demandé un logement social. Au 30 juin, il existait 1,75 million de demandes de ce type dont la moitié avait été formulée plus d'un an auparavant, selon le ministère de l'Emploi.