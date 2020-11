PARIS, 25 août (AFP) - Jean-Louis Borloo et cinq autres membres du

gouvernement en charge de la Cohésion sociale se déplacent jeudi et vendredi en Alsace pour mobiliser élus, employeurs, syndicats et représentants de l'Etat autour du plan sur l'emploi, le logement et l'égalité des chances.



Au fil de leurs rencontres à Strasbourg et Mulhouse, M. Borloo et son équipe vont décliner ces trois volets du plan de Cohésion sociale, qualifié de "grand dossier de la rentrée" par le Premier ministre. Bénéficiant de l'appui sans réserve de Jean-Pierre Raffarin et du président de la République, qui a demandé "un engagement sans faille" au plan lors de sa présentation le 30 juin en Conseil des ministres, M. Borloo devrait rappeler les objectifs et le chiffrage ambitieux de son projet: près de 13 milliards d'euros sur cinq ans pour les mal-logés, les chômeurs de longue durée et les exclus. Lors d'un déjeuner jeudi à la Chambre de commerce et de l'industrie de Strasbourg, le ministre de la Cohésion sociale devrait revenir sur les grandes lignes du chapitre emploi (un million de contrat d'activités sur quatre ans pour une enveloppe d'environ cinq milliards d'euros, accompagnement de 800.000 jeunes vers l'emploi en développant l'apprentissage, maisons de l'emploi...). Aussitôt sorti de table, M. Borloo se rendra dans le quartier difficile du Neuhof, dans le sud de la ville, pour un bilan de la loi de 2003 sur la rénovation urbaine et les zones franches, un chantier qu'il avait lancé lorsqu'il n'était que ministre de la Ville (2002-2004). Dans le même temps, en visitant les cités de Mulhouse, son secrétaire d'Etat au logement Marc-Philippe Daubresse devra répondre aux questions de ses interlocuteurs sur le financement du volet logement du plan, qui affiche l'ambition de construire près de 500.000 HLM en quatre ans. Accompagné à Strasbourg de Nelly Olin (lutte contre l'Exclusion) et Laurent Hénart (insertion professionnelle des jeunes), M. Borloo rencontrera en fin d'après-midi les élus locaux, dans une ville et une région largement acquises au parti de la majorité présidentielle. Vendredi matin, M. Borloo et son équipe au complet rencontreront les services de l'Etat à Strasbourg pour des ateliers de travail sur chaque volet du plan, avant un bilan du déplacement devant la presse. "Il s'agit d'une réunion de travail avec l'ensemble des acteurs de terrain pour la mise en oeuvre du plan", indique-t-on au cabinet de Jean-Louis Borloo, qui prévoit d'autres déplacements en région, dont un dès la semaine prochaine en Rhône-Alpes. Une façon pour lui d'occuper le terrain, au lendemain de l'arbitrage favorable du Premier ministre en sa faveur sur le non étalement de la hausse du SMIC, malgré l'avis du ministre de l'Economie et des Finances, Nicolas Sarkozy. Le projet de loi sur la Cohésion sociale doit être de nouveau présenté en Conseil des ministres en septembre, avant son examen au Parlement à l'automne.

