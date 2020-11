PARIS, 15 juin 2005 (AFP) - Le groupe français de construction de routes Colas, filiale de Bouygues, a annoncé mercredi que sa filiale Somaro a acquis, pour un montant non dévoilé, les sociétés Prosign en France et Veluvine aux Pays-Bas, auprès de Streamline International, filiale du groupe anglais Jarvis.

Ces deux sociétés fabriquent, appliquent et commercialisent des produits et des matériels de peinture routière en France et en Europe. Prosign et Veluvine réalisent un chiffre d'affaires total de l'ordre de 85 millions d'euros, a précisé Colas dans un communiqué.

