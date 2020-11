PARIS, 6 sept 2005 (AFP) - Le groupe de construction de routes Colas (filiale de Bouygues) a enregistré au premier semestre 2005 un bénéfice net en hausse de 53,3%, à 46 millions d'euros, par rapport au même semestre de l'année dernière (30 M EUR), a-t-il annoncé mardi dans un communiqué.

Son chiffre d'affaires ressort également en hausse de 16,2% (11,6% à périmètre et taux de change comparables) à 3,9 mds d'euros (3,4 mds d'euros un an plus tôt). Sur l'ensemble de l'année, le groupe table sur une augmentation de son bénéfice net, "malgré la hausse des produits pétroliers" et sur un chiffre d'affaires "proche de 9 milliards d'euros" à comparer aux 8 mds réalisés en 2004.

A fin juillet, le carnet de commandes de Colas, en hausse de 18% par rapport à l'an passé, "est bien réparti sur l'ensemble des filiales", selon la société. En France, le c.a. s'élève à fin juin à 2,406 mds EUR, en hausse de 10,9% sur un an. "Le retard pris au premier trimestre du fait de conditions climatiques défavorables a été totalement comblé au second trimestre", assure le groupe.

A l'international, le c.a. progresse de 23,8% à 1,432 md EUR. "Cette progression est obtenue grâce à l'Europe centrale où le réseau de filiales opère dans un marché de la construction et l'entretien des infrastructures en plein essor", explique Colas.

"Depuis fin 2004, un nombre important d'acquisitions de petite ou de moyenne taille a été réalisé en France et à l'international. La situation de trésorerie nette positive en fin d'exercice permettra de poursuivre ou d'amplifier cette stratégie en fonction des opportunités de développement rentables", relève le groupe.