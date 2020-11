PARIS, 6 sept 2004 (AFP) - Le groupe de construction de routes Colas (filiale de Bouygues) a plus que doublé au premier semestre 2004 son bénéfice net à 33 millions d'euros et a signé un contrat de 650 millions d'euros sur 25 ans avec la ville de Portsmouth (Grande-Bretagne), a-t-il annoncé lundi. Le groupe avait dégagé au premier semestre 2003 un bénéfice net de 15 millions d'euros.

Sur l'ensemble de l'année, il table sur une hausse de son bénéfice net, qui avait atteint 204 M EUR en 2003, et sur un chiffre d'affaires de 8 milliards d'euros. Le contrat signé avec la ville de Portsmouth, sur le mode du partenariat public-privé, porte sur le financement et la réalisation des travaux d'entretien et de rénovation de la totalité de la voirie de la ville, a-t-il précisé dans un communiqué.

"Cette forme de contrat appliqué à la totalité de la voirie d'une ville est une première en Grande-Bretagne, pays pionnier des formules de partenariat public-privé", a commenté le groupe. A la fin juillet 2004, le carnet de commandes est en hausse de 12% par rapport à l'année dernière. "Quelques dossiers de croissance externe sont actuellement à l'étude et pourraient être finalisés dans les mois à venir", a également précisé le groupe. Sur le premier semestre, Colas a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 8% à 3,507 milliard d'euros contre 3,254 milliard d'euros au prenier semestre 2003.

"Les sociétés routières ont bien démarré l'exercice grâce à des conditions climatiques favorables et des carnets de commandes élevés en début d'année", a commenté le groupe. Les investissements réalisés par les collectivités locales et le secteur privé ont "compensé un nouveau recul de l'investissement de l'Etat", a souligné Colas. L'activité réalisée par les autres métiers est sensiblement identique à celle du premier semestre 2003.

L'activité ferroviaire a connu "un démarrage plus lent que prévu mais le carnet de commandes élevé promet un deuxième semestre très soutenu". Pour l'international, le chiffre d'affaires s'est inscrit en hausse de 5,1% à 1,337 milliard d'euros sur le premier semestre (+8% à taux de change constants). L'Europe a vu son activité progresser de 11% notamment en raison de la réalisation de grands chantiers autoroutiers en Europe centrale, comme la Hongrie, la Roumanie, ou encore la République tchèque. Seule l'Afrique enregistre "une nouvelle baisse d'activité", a souligné le groupe.