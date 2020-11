PARIS, 9 déc 2004 (AFP) - Le groupe de construction de routes Colas,

filiale de Bouygues, a remporté un contrat pour construire une portion

d'autoroute en Slovaquie pour un montant de 72 millions d'euros, a-t-il

annoncé jeudi dans un communiqué.

La filiale slovaque de Colas (I.S Kosice) va construire une section de 7,6 km de l'autoroute Presov-Svinia, a précisé le groupe. Le projet comprend également la construction de dix ponts et d'un échangeur. Les travaux débuteront à la fin de l'année et dureront trois ans.

