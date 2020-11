Concession A41: l'Etat négocie avec groupement Bouygues et APRR

PARIS, 26 avr 2005 (AFP) - Le ministère de l'Equipement et des Transports a annoncé mardi qu'il entamait des négociations avec le groupement ADELAC, comprenant notamment Bouygues et sa filiale Colas ainsi qu'AREA (APRR), pour la concession d'une section de l'A41 entre Annecy et Genève, selon un communiqué.

"Gilles de Robien a décidé d'engager des négociations avec le groupement ADELAC (...) en vue de la mise au point du contrat de concession", a indiqué mardi le ministère des Transports. Cette section, qui fait la jonction entre Annecy et Genève, fait 20 kilomètres. Le groupement ADELAC est composé de AREA, filiale des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR), de Bouygues TP, de GFC Construction, de DTP Terrassement, de Colas, de SETEC, de Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Alpes et Losinger Construction. Cette offre est "celle qui répond le mieux aux objectifs et aux attentes de l'Etat, concrétisés par les critères hiérarchisés exposés dans le règlement de la consultation", selon le ministère. "L'objectif est de parvenir à la signature du contrat par le futur concessionnaire avant la fin de l'été 2005", a-t-il ajouté. Le groupe français Eiffage, ainsi qu'ASF associés à Vinci et à Ferrovial avaient également présenté une offre, a précisé le ministère.

