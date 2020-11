PARIS, 13 nov 2004 (AFP) - Le traditionnel Congrès des maires de France, la

fin de l'examen du volet dépenses du budget 2005 à l'Assemblée et la Sécu au

Sénat figurent au menu d'une semaine politique qui s'annonce plutôt calme

avant l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de l'UMP à la fin du mois.

Les deux têtes de l'exécutif se rendront par ailleurs à l'étranger.

Jacques Chirac est attendu jeudi et vendredi au Royaume-Uni pour le sommet annuel franco-britannique et une visite officielle qui s'inscrit dans le cadre des célébrations du centenaire de l'Entente cordiale.

Jean-Pierre Raffarin arrivera mercredi soir au Mexique pour une visite de travail de trois jours où il doit notamment participer aux premières "Rencontres d'affaires France-Mexique-Québec" en compagnie de son homologue québecois Jean Charest.

Avant de s'envoler pour Mexico, le Premier ministre ira à la rencontre des 34.000 adhérents de l'Association des maires de France (AMF), réunis porte de Versailles à Paris de lundi à jeudi, pour tenter de rassurer ces interlocuteurs incontournables des pouvoirs publics sur la décentralisation et la réforme de la taxe sur le foncier non bâti, récemment annoncée par M. Chirac.

M. Raffarin a donné le ton vendredi en promettant que la taxe ne serait supprimée qu'une fois qu'il disposerait d'un "meilleur système" et en assurant que les communes rurales ne seraient "pas pénalisées".

Les maires doivent, lors de ce 87ème congrès, élire un successeur à leur président Daniel Hoeffel. Jacques Pélissard, député-maire UMP de Lons-le-Saunier (Jura) fait figure de favori. Autre élection, cette fois-ci à l'UMP, dont les 128.000 militants pourront commencer à voter dès lundi, et ce jusqu'à dimanche, pour désigner le successeur d'Alain Juppé. Si la victoire de Nicolas Sarkozy ne fait pas de doute, le résultat officiel ne sera proclamé que lors du congrès le 28 novembre au Bourget.

Outre le ministre de l'Economie, deux autres candidats sont en lice: Christine Boutin, présidente du Forum des Républicains sociaux, et Nicolas Dupont-Aignan, président du club Debout la République. Les députés achèveront, eux, le parcours marathon de l'examen des crédits pour 2005 pour chacun des ministères tandis que leurs collègues sénateurs se consacreront à l'autre grande figure imposée de l'automne, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2005.

Alors que le verdict des militants socialistes est attendu début décembre sur la position à adopter pour le référendum sur la Constitution européenne, les leaders du PS continueront leurs meetings pour convaincre leurs troupes: François Hollande défendra le "oui" lundi à Marseille avec Dominique Strauss-Kahn et Jack Lang tandis que Laurent Fabius, Manuel Valls et Paul Quilès développeront leurs arguments en faveur du "non" jeudi soir à La Mutualité, à Paris.

