PARIS, 10 fév 2005 (AFP) - La commission des Affaires économiques du Sénat a constitué un groupe de travail sur la "grave crise des marchés immobiliers et fonciers, et ses conséquences sur l'accès des ménages au logement", a-t-elle fait savoir jeudi dans un communiqué.

Ce groupe de travail, présidé par Dominique Braye (UMP, Yvelines) et dont Thierry Repentin (PS, Savoie) a été désigné comme rapporteur, organisera chaque semaine des auditions "afin d'analyser les causes de blocage avec l'ensemble des acteurs concernés et formuler, pour la fin mai, des préconisations à même de répondre à l'attente de beaucoup de Français", indique le communiqué.

La constitution de ce groupe de travail s'inscrit dans la perspective du dépôt devant le Parlement du projet de loi "Habitat pour tous" en cours d'élaboration par le gouvernement.