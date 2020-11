SAINT-PETERSBOURG (Russie), 8 oct (AFP) - La société pétrolière publique

russe Transnefteprodoukt a commencé la construction d'un oléoduc et d'un

terminal pétrolier à Primorsk, sur le golfe de Finlande (nord de la Russie), a

déclaré vendredi l'administration de la région de Leningrad.

L'oléoduc "Kstovo-Iaroslav-Kirichi-Primorsk" devrait transporter 24,6 millions de tonnes de produits pétroliers par an et reverser au budget fédéral quelque 200 millions de dollars par an, selon les experts. Cet oléoduc de 1309 km de long traversera sept régions de la Russie, du sud au nord, de Nijnï Novgorod sur les bords de la Volga à la région de Leningrad, près de la frontière finlandaise.

La réalisation de ce projet doit permettre aux compagnies russes de transporter leurs produits pétroliers via le port russe de Primorsk, près de Saint-Pétersbourg, et d'éviter les ports des pays Baltes. Transnefteprodoukt a le monopole du transport des produits pétroliers en Russie.