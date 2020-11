Coralis, basée au Luxembourg, va construire le plus haut gratte-ciel du Vietnam

HANOI, 4 fev (AFP) - Le groupe Coralis, basé au Luxembourg, a reçu l'autorisation de bâtir ce qui sera le plus haut gratte-ciel du Vietnam, un marché de 115 M USD, a-t-on appris vendredi de source officielle.

La tour, haute de 65 étages, sera construite à Hanoï, a indiqué un responsable du ministère du Plan et des Investissements sans donner plus de détails.

Selon la presse officielle, cette tour, haute de 128 m, comprendra des appartements, des bureaux, des boutiques et un centre de congrès. Le plus haut immeuble vietnamien est pour le moment le Saigon Trade Center, de 33 étages, à Ho Chi Minh-Ville, selon le journal Saigon Times.

