DAVOS (Suisse), 28 jan (AFP) - Les patrons des principaux groupes mondiaux des secteurs de l'énergie, du bâtiment et des travaux publics ou de la métallurgie se sont engagés, vendredi à Davos, sur une tolérance zéro pour combattre la corruption et les pots-de-vin.

Le canadien Alcan, le Norvégien Norsk Hydro, le malaisien Petronas et le français Areva sont parmi les 62 groupes qui ont souscrit à cette initiative basée sur les principes fixés par l'organisation Transparency International.

Le partenariat présenté au Forum économique mondial de Davos s'engage sur deux points: une politique de tolérance zéro sur les pots-de-vin et le développement d'un programme de mise en oeuvre pratique et efficace. L'adoption la plus large des principes du PACI (partenariat contre la corruption) définira des normes à travers le monde et contribuera à remplir les objectifs de bonne gouvernance et de développement économique. "Une énorme réponse positive à cette initiative contre la corruption montre à la fois la volonté et l'urgence de régler cette question", a indiqué Klaus Schwab, président du Forum de Davos.

De plus, "l'engagement des entreprises signataires marque une étape importante vers l'élimination des pratiques de pots-de-vin ou de corruption pour les entreprises", a-t-il ajouté.