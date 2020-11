BASTIA, 24 juil 2005 (AFP) - L'un des deux principaux mouvements indépendantistes corses clandestins, le FLNC dit "du 22 octobre", a menacé dimanche de mener des actions contre différents projets immobiliers, revendiquant plusieurs attentats liés selon lui à l'aménagement du territoire et la protection de l'environnement, dans un communiqué authentifié auprès d'une radio corse.

Dénonçant "la volonté des décideurs corses de dévoyer notre littoral pour le livrer à la spéculation, au tout tourisme destructeur et d'abandonner notre montagne à quelques touristes sportifs et aux incendies", le FLNC fustige notamment le Plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), en cours d'élaboration par le Conseil exécutif de la Collectivité territoriale de Corse (CTC) fin 2004 et dont il demande "la remise à plat complète".

Le mouvement armé annonce également "interdire de séjour sur notre territoire (...) trois responsables français des cabinets chargés de l'élaboration du PADDUC", les citant nommément, ainsi que leurs collaborateurs.

"Nous nous opposerons aux grands projets spéculatifs en cours", menace le FLNC "du 22 octobre", citant différents projets de golfs et de résidences situés dans des zones déjà soumises à une forte pression immobilière et proches de sites sensibles du point de vue de l'environnement.

Ce communiqué du mouvement clandestin intervient au surlendemain d'une visite dans l'île du ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy.