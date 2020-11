PARIS, 13 sept 2004 (AFP) - Les différents acteurs de l'aménagement de

l'île Seguin, dont la mairie de Boulogne-Billancourt et la fondation François

Pinault, ont signé lundi une série de documents qui "donnent le coup d'envoi"

des travaux à venir, a annoncé la mairie.



Le projet de réhabilitation des anciens terrains du constructeur automobile Renault vise à édifier sur l'île Seguin un musée d'art contemporain, financé par la fondation de l'homme d'affaires François Pinault, et à mettre en place conjointement un vaste programme d'infrastructures, de constructions et d'espaces publics.

A ces fins, Renault et la société Luba, représentant la fondation Pinault, ont signé lundi la promesse de vente des terrains (2,35 hectares) sur lesquels sera édifié le musée d'art contemporain, indique la mairie dans un communiqué. Le constructeur automobile a signé parallèlement une promesse de vente avec la société d'aménagement et d'économie mixte (SAEM) Val de Seine aménagement, portant sur le reste de l'île Seguin (9 ha) et des terrains nécessaires à la réalisation d'un nouveau pont et d'un parking public de 600 places. Aux termes d'un autre accord, passé avec la mairie de Boulogne et appelé convention de participation, Luba (fondation Pinault) versera 10 millions d'euros pour le financement des infrastructures nécessaires à l'aménagement de l'île.

La SAEM Val de Seine aménagement, Luba et Renault ont également conclu une convention tripartite, précisant comment se dérouleront les chantiers imbriqués de la fondation, des premiers aménagements publics et des premiers programmes prévus sur l'île Seguin (hôtel, galerie d'art et ateliers d'artistes), toujours selon la mairie. La ville de Boulogne-Billancourt a enfin accordé le permis de construire de la fondation de François Pinault, dessinée par l'architecte japonais Tadao Ando. "Les travaux démarreront sur l'île Seguin, comme prévu fin 2004-début 2005 pour une ouverture en 2007", précise à cet égard un communiqué de la fondation. "La Fondation François Pinault pour l'Art Contemporain s'étendra sur 33.000 m2 dont près de 16.000 m2 d'exposition. Le futur musée, dessiné par l'architecte japonais Tadao Ando, sera l'une des plus importantes institutions culturelles privées en Europe", selon ce communiqué.

La fondation sera dirigée par Philippe Vergne, actuellement conservateur chargé du département des arts visuels du Walker Art Center de Minneapolis (Etats-Unis). "Une étape décisive vient d'être franchie dans le processus d'aménagement (de l'île Seguin) entamé en mai 2002", a indiqué pour sa part Jean-Pierre Fourcade, sénateur maire de Boulogne Billancourt. "Dans trois ans et demi, l'île Seguin, dont la démolition est aujourd'hui très avancée, offrira un nouveau visage et sera ouverte sur la ville et le fleuve", ajoute M. Fourcade.