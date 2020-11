BOBIGNY, 11 mai 2005 (AFP) - La communauté d'agglomération de Plaine Commune dirigée par le député (PCF) de Seine-Saint-Denis Patrick Braouezec a créé un OPAC communautaire inédit qui regroupera les Offices publics des huit villes de son territoire, a-t-elle annoncé mercredi dans un communiqué.

Cet OPAC représentera l'un des plus importants patrimoines sociaux d'Ile de France avec, à terme, environ 23.000 logements, et dès maintenant 15.000 logements regroupant les organismes publics de Saint Denis, La Courneuve (en partie), Pierrefitte, Villetaneuse, précise le communiqué.

Le nouvel OPAC (Office public d'aménagement et de construction) regroupe les offices publics et les SEM (société d'économie mixte) des huit villes de Plaine Commune: Aubervilliers, Saint-Denis, l'Ile-Saint-Denis, Stains, Pierrefitte, Epinay-sur-Seine, Villetaneuse et La Courneuve.

Selon Plaine Commune, la création d'un OPAC communautaire s'inscrit dans la volonté de mettre en oeuvre avec un organisme public une véritable politique communautaire pour le respect du droit au logement pour tous avec 15.000 demandeurs sur Plaine Commune.