PARIS, 16 sept 2004 (AFP) - Le Crédit Foncier de France (CFF) a enregistré

une baisse de 44,3% de son résultat net réel au premier semestre 2004, à 109,2

millions d'euros, contre 195,9 millions d'euros au premier semestre 2003, a-t-il annoncé

jeudi dans un communiqué.

Le Produit net bancaire (PNB) est de 416,3 millions d'euros pour la même période, contre 337,6 millions d'euros au premier semestre 2003, en hausse de 23,3%. Le Crédit Foncier affirme que ces résultats sont "en ligne avec les objectifs de son plan stratégique 2003-2007". La banque souligne que les 1ers semestres 2003 et 2004 "sont marqués par un certain nombre d'événements exceptionnels rendant leur comparabilité extrêmement difficile". Le Crédit Foncier a vendu son siège en avril 2003. Les comptes du premier semestre 2004 intègrent notamment la première consolidation d'Entenial (financement immobilier et patrimonial) au 1er janvier 2004.

Le président du Crédit Foncier, François Drouin, cité dans le communiqué, a déclaré que "le Crédit Foncier de France, poursuivant son rapprochement avec Entenial, a pour objectif de conforter sa position de leader des services et financements de l'immobilier en France". Le résultat brut d'exploitation (RBE) de la banque est ressorti à 108,6 M EUR au premier semestre 2004, contre 168,5 millions d'euros l'an passé. Le coefficient d'exploitation s'établit à 72% sur la période sous revue, contre près de 66% en 2003. Le coût du risque "bénéficie même d'une reprise nette de provisions de 14,8 millions d'euros (...) contre une dotation de 6,8 millions d'euros au 1er semestre 2003", selon le communiqué. La production nouvelle de crédits a été de 4,322 milliards d'euros sur les 6 premiers mois de 2004, contre 3,749 mds EUR au premier semestre 2003 pro forma, en hausse de 15,3%. La part des crédits aux particuliers se monte à 3,476 mds EUR contre 2,647 mds EUR (pro forma) un an aupravant (+31,3%). Celle des crédits aux entreprises est de 846 M EUR contre 1,102 md EUR (pro forma), en baisse de 23,2%.